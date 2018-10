Keine Nudeln sind in Deutschland so gefragt wie italienische. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Aus keinem anderen Land werden so viele Nudeln nach Deutschland importiert wie aus Italien. Im vergangenen Jahr waren es 366.000 Tonnen, gab das Statistische Bundesamt bekannt. Damit kommen 70 Prozent der importierten Nudeln aus dem für seine Tradition in Sachen Spaghetti und Co. bekannten Land.



Deutlich dahinter auf denen Plätzen zwei und drei landen Belgien und Österreich. Insgesamt wurden 2017 Teigwaren im Wert von fast 640 Millionen Euro nach Deutschland importiert.