Ein LNG-Terminal könnte in Brunsbüttel entstehen. Archivbild

Quelle: Bodo Marks/dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht von mindestens zwei neuen Terminals in Deutschland zum Import von Flüssigerdgas (LNG) etwa aus den USA aus. "Ich sehe an mindestens zwei Standorten die Chance, dass wir rasch etwas verwirklichen können", sagte Altmaier am Rande einer LNG-Konferenz mit US-Vertretern in Berlin.



Bisher war vom Bau eines Terminals die Rede gewesen. Er nannte als mögliche Standorte Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade. Dort haben sich private Konsortien gebildet.