Die Sonderabgaben auf importierte Stahlprodukte zum Schutz europäischer Hersteller sollen nach dem Willen der EU-Kommission bis 2021 verlängert werden. Eine endgültige Entscheidung will die Kommission bis zum 4. Februar treffen.



Im Juli hatte die EU Zusatzzölle von 25 Prozent auf Stahlimporte verhängt, die wegen der US-Zölle zusätzlich aus anderen Ländern wie etwa China in den europäischen Binnenmarkt kommen. An der Verzollung der üblichen Stahl-Importmengen ändert sich jedoch nichts.