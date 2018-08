Das von Khan verkündete "Neue Pakistan" verkörpert das Ende jahrzehntelanger Herrschaft durch die einander an der Regierung abwechselnden Parteien Muslimliga-Nawaz (PML-N) und Pakistanische Volkspartei (PPP), unterbrochen durch Perioden, in denen das Militär an der Macht war. Bei der Parlamentswahl Ende Juli war Khan mit seiner Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) siegreich, die bis dahin immer nur eine Handvoll Sitze im Parlament erringen konnte, nie die absolute Mehrheit. Daher muss sich die Khan-Partei mit kleineren Parteien und unabhängigen Kandidaten zusammentun. Die Gegner des neuen Regierungschefs attackieren ihn als "Taliban Khan", der sich mit islamistischen Gruppen verbündet habe und vom mächtigen Militär unterstützt werde. Seine Anhänger verehren ihn als Reformer, der energisch gegen die Korruption kämpft und soziale Wohltaten verteilt.