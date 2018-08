Ein Erdbeben traf die italienische Region Molise. Symbolbild Quelle: Oliver Berg/dpa

In Italien hat sich am späten Abend ein Erdbeben der Stärke 4,7 ereignet. Der Erdstoß erschütterte die zentralitalienische Region Molise nahe des Ortes Montecilfone an der Adriaküste. Das teilte das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit.



Das Beben ereignete sich demnach in 19 Kilometern Tiefe. Berichte über Opfer oder Schäden lagen laut Zivilschutz nicht vor. In Italien sind Erdbeben keine Seltenheit. Laut INGV entstehen meist Schäden ab einer Stärke von mehr als 5,5.