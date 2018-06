Bundesweite Razzien in linksextremer Szene. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Fünf Monate nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei mit einer Großrazzia zu einem Schlag gegen die linke Szene ausgeholt. Beamte durchsuchten am Dienstag 23 Wohnungen in acht Bundesländern.



Die Polizei stellte unter anderem 26 Laptops und Computer, 35 Handys und mehrere USB-Sticks, aber auch mehrere Messer sicher. Die Durchsuchungen richteten sich gegen 22 Beschuldigte aus dem linksextremistischen Spektrum. Insgesamt waren 583 Polizeibeamte im Einsatz.