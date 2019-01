Laut Auswärtigem Amt ist der Vermisste in Gewahrsam der Behörden.

Ein seit fast zwei Wochen in Ägypten verschwundener Deutscher ist von den ägyptischen Behörden in Gewahrsam genommen worden. Die deutsche Botschaft in Kairo habe laut Auswärtigem Amt eine entsprechende Rückmeldung erhalten. Der 23-jährige Mann aus Göttingen mit deutschem und ägyptischem Pass war bei der Einreise in Kairo festgehalten worden und galt als verschollen.



"Alle Versuche, Kontakt aufzunehmen, waren bislang vergeblich", sagte die Mutter des Verschwundenen der Deutschen Presse-Agentur. Man wisse nicht, warum er festgehalten werde, sagte die Familie. Der 23-jährige Göttinger, der eine deutsche Mutter und einen ägyptischen Vater hat, wollte am 27. Dezember mit seinem Bruder über den Flughafen Kairo nach Ägypten einreisen, um die Großeltern zu besuchen. Die Behörden hielten den jungen Mann nach Angaben der Familie am Flughafen fest.