Kramp-Karrenbauer auf dem Bundesdelegiertentag der Frauen Union.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Ansicht von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer muss der Frauenanteil in Ämtern und Parlamenten erhöht werden. "Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft, wir fordern, was uns zusteht", sagte sie auf dem Bundesdelegiertentag der Frauen Union der CDU in Leipzig.



Ohne Frauen sei kein Staat zu machen, ohne Frauen sei die Zukunft nicht zu gestalten. Sie ermunterte Frauen dazu, Ämter zu übernehmen. Im Bundestag etwa ist heute nur knapp jeder dritte Sitz von einer Frau besetzt.