Der Deutsch-Amerikaner war Soldat bei der US-Armee. (Symbolbild)

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa

Ein Deutsch-Amerikaner aus Heilbronn ist bei einem Einsatz für die US-Armee in Afghanistan getötet worden. Der 32-Jährige und ein 24 Jahre alter Amerikaner wurden in der Provinz Urusgan bei einem Schusswechsel tödlich verletzt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.



Laut US-Medien waren die beiden Soldaten in einen Hinterhalt der Taliban geraten. Wie die "Heilbronner Stimme" berichtet, besaß der 32-Jährige einen deutschen und einen amerikanischen Pass.