Soldaten der Nato-Mission «Resolute Support» in Kabul. Archivbild Quelle: Rahmat Gul / Pool/AP POOL/dpa

In Afghanistan ist ein US-Soldat ums Leben gekommen. Wie die Nato-Mission "Resolute Support" in Kabul mitteilte, war der Soldat Teil dieser Ausbildungsmission. Weitere Details wurden aus Rücksicht auf die Familienangehörigen nicht mitgeteilt. Der Vorfall werde weiter untersucht, hieß es.



US-Präsident Donald Trump hatte nach Jahren des Abzugs das US-Kontingent in Afghanistan von etwa 8.400 auf rund 14.000 Soldaten aufgestockt. "Resolute Support" berät und trainiert afghanische Sicherheitskräfte.