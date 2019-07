Europaflaggen wehen in Brüssel. Archivbild

Auch Deutschland wird sich künftig regelmäßig Überprüfungen der Rechtsstaatlichkeit unterziehen müssen: Die für die Einhaltung von EU-Standards zuständige Kommission kündigte an, ab sofort einmal im Jahr die Lage in allen Mitgliedsstaaten zu begutachten.



Mit dem neuen Verfahren reagiert die EU-Kommission offensichtlich auch auf Vorwürfe von Ländern wie Polen und Ungarn. Diese hatten sich in der Vergangenheit mehrfach darüber beklagt, einseitig im Fokus der Brüsseler Behörde zu stehen.