Mehr als 100 Kilogramm Kokain wurden in Schwerin gefunden. Quelle: Christian Charisius/dpa

Ein riesiger Kokainfund in einem Logistikzentrum des Handelskonzerns Edeka beschäftigt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 100 Kilogramm Drogen waren im März im Ort Valluhn entdeckt worden.



Ein Mitarbeiter habe 123 Kilogramm Kokain in mehreren Ananas-Kisten versteckt gefunden, schrieb die "Schweriner Volkszeitung". Der Zeitung zufolge soll der Wert der Droge bis zu 24 Millionen Euro betragen. Das Kokain soll von Costa Rica über Amsterdam nach Valluhn gekommen sein soll.