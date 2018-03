Fahnen am Mainzer Dom mit Trauerflor Quelle: dpa

Der verstorbene frühere Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann wird von heute an in der Augustinerkirche in Mainz aufgebahrt. Bis zum 20. März können Menschen dort Abschied nehmen. Am 21. März soll er in einem Trauerzug in den Mainzer Dom überführt und nach einem Gottesdienst in der Bischofsgruft bestattet werden.



Der populäre Altbischof war am Sonntag mit 81 Jahren in seinem Mainzer Haus gestorben. Der ehemalige Vorsitzende der Bischofskonferenz galt als prägend für die Kirche in Deutschland.