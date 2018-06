Das Logo der Deutschen Bank spiegelt sich in einer Hausfassade. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Deutschen Bank droht in Australien eine Kartellklage im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Es geht um eine 2,3 Milliarden Dollar schwere Platzierung von Aktien im Jahr 2015.



Australiens Wettbewerbsaufsicht ACCC wollen die ANZ und zwei namentliche nicht genannte Unternehmen anklagen. Die Deutsche Bank und die Citigroup erklärten unabhängig voneinander, dass sie mit einer Anklage rechnen. Alle drei Banken wiesen jegliches Fehlverhalten zurück.