Zwei Tage nach Verabschiedung des Mietendeckel-Gesetzes in Berlin hat die Linke in Baden-Württemberg beschlossen, einen Volksantrag für einen Mietendeckel zu starten.



Ziel sei es, landespolitische Maßnahmen zu ergreifen, um die weitere Explosion der Mietpreise zu begrenzen und deutlich mehr öffentlichen und sozialen Wohnraum zu schaffen, teilte die Partei mit. Gefordert werde etwa ein sechsjähriger Stopp der Mietpreiserhöhungen in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt.