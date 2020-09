Coronavirus: Empfangszelt vor einer Notaufnahme.

Quelle: Uli Deck/dpa/

In Baden-Württemberg haben sich vier weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstagabend in Stuttgart mit. Damit ist die Zahl der bestätigten Infektionen in dem Bundesland auf acht gestiegen.



Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neue Coronavirus tödlicher als die Grippe, so das Robert-Koch-Institut. Bundesinnen- und Bundesgesundheitsministerium haben einen Krisenstab eingerichtet.