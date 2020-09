Alice Weidel will AfD-Landeschefin werden. Archivbild

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, kandidiert für den Landesvorsitz ihrer Partei in Baden-Württemberg. Sie wolle auf dem Landesparteitag in Böblingen gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Martin Hess antreten, bestätigte Christian Lüth, Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion.



"Die Zeit der innerparteilichen Grabenkämpfe muss vorbei sein. Mit den Wahlen in Land und Bund steht unsere Partei vor großen Herausforderungen", erklärte Weidel. Die AfD in Baden-Württemberg ist seit Längerem zerstritten.