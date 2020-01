Böller und Raketen in Berlin. Symbolbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

Dicke Luft nach dem nächtlichen Feuerwerk: In vielen Ballungsgebieten zeigten die Messwertstationen des Umweltbundesamtes (UBA) am Vormittag sehr hohe Feinstaubwerte an. "Die Luftqualität ist überall in den großen Metropolen schlechter", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mit Verweis auf die UBA-Daten vom Neujahrstag.



Bei Feinstaub handelt es sich um kleinste Teilchen. Diese können nicht nur tief in Lunge und Bronchien, sondern auch ins Blut gelangen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen.