Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei demnach, als immer wieder in Supermärkten in Banenkartons versteckt große Mengen Kokain auftauchten. Es sei dann ermittelt worden, dass die Verdächtigen immer wieder in Bananenreifereien in ganz Deutschland eingebrochen seien, um dort in Bananenkisten geschmuggeltes Kokain zu entwenden. Drei der acht Beschuldigten seien der mittleren Führungsebene des Netzwerks zuzurechnen.