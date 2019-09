Wir machen das, um die Aufmerksamkeit unserer Politiker zu erregen, die wir auf eine demokratisch Weise gewählt haben. Eliana Guerrero, Gründerin einer Bürgerpatrouille

Eliana Guerrero ist Gründerin einer dieser selbsternannten Bürgerpatrouillen. Die 48-jährige Immobilienmaklerin ist zwölfJahre lang immer wieder alleine durch die U-Bahn patrouilliert. Jetzt haben sich ihr Dutzende Bürger angeschlossen. "Wir machen das, um die Aufmerksamkeit unserer Politiker zu erregen, die wir auf eine demokratisch Weise gewählt haben", sagt die gebürtige Kolumbianerin und fordert härtere Strafen für die Täter.



Tatsächlich haben Diebstähle und Raubüberfälle mit Gewaltanwendung in Barcelona in diesem Jahr bislang um 30 Prozent zugenommen, bestätigt Fepol, die Gewerkschaft der katalanischen Polizei Mossos. Und seit 2016 sind es 60 Prozent. Besonders betroffen sind die zentralen Viertel, wo sich alljährlich bis zu acht Millionen Touristen tummeln. Allein in der U-Bahn werden wöchentlich im Durchschnitt 1.000 Vorfälle gemeldet.