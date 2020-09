Coronavirus: Erster Fall in Deutschland im Klinikum Schwabing

Quelle: Sven Hoppe/dpa

In Bayern sind drei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden. Sie stünden in Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Fall der neuen Lungenkrankheit in Deutschland, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München mit. Auch die drei neu angesteckten Patienten seien Mitarbeiter der Firma Webasto, bei der der erste Betroffene beschäftigt ist.



Über Einzelheiten wollen die Behörden an diesem Mittwoch berichten. Weitere Angaben gab es nicht.