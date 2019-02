Bundespolizei in Bayern (Archiv).

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Bundespolizei hat 2018 in Bayern deutlich mehr mutmaßliche Schleuser festgenommen als im Vorjahr - obwohl erheblich weniger Migranten kamen. Die Beamten fassten 675 Verdächtige, gut 42 Prozent mehr, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion München sagte.



Dabei kamen 2018 gut 15.100 Flüchtlinge über die Grenze nach Bayern, was einem Rückgang von etwa 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Etwa 6.200 wurden direkt an der Grenze zurückgewiesen.