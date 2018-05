FDP-Chef Lindner hatte die Jamaika-Sondierungen platzen lassen. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die FDP will nach den Worten ihres Parteichefs Christian Lindner im neuen Jahr in Hessen und Bayern mitregieren. Lindner sagte der dpa, die Liberalen wollten über den Bundesrat ihr Gewicht in Deutschland erhöhen, um die Politik zu erneuern.



Das wäre dann auch die Ausgangsbasis bei einer nächsten Bundestagswahl für eine Reformkoalition im Bund, "eine Koalition zu schaffen, die das Land wirklich erneuert". In Bayern und Hessen stehen im Spätsommer oder Herbst 2018 Landtagswahlen an.