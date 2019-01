Bundeswehr-Einsatzkräfte befreien das Dach von Schneemassen.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Das seit Tagen andauernde Schneechaos in Bayern ist noch nicht vorbei. Die Menschen in den oberbayerischen Landkreisen, in denen der Katastrophenfall gilt, müssen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit zusätzlichen Schneemassen zurechtkommen. Am Montagmorgen soll die Schneefallgrenze von zuletzt 600 bis 800 Metern auf 500 Meter sinken.



Von Montag an soll es auch wieder kälter werden - dann könnte örtlich mehr als ein Meter Neuschnee fallen. In den Alpen herrscht erhebliche Lawinengefahr.