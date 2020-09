Obdachlosigkeit in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa/Archivbild

Genau 3.725 Berliner wollen am kommenden Mittwoch bei der ersten deutschen Obdachlosenzählung in der Hauptstadt helfen. Die freiwilligen Helfer ziehen zwischen 22:00 Uhr und 1:00 Uhr nachts in 617 Teams auf festgelegten Routen durch die zwölf Bezirke, kündigte die Senatsverwaltung für Soziales an.



Schätzungen zufolge leben in Berlin zwischen 6.000 und 10.000 Menschen auf der Straße. Die Zählung soll eine statistische Grundlage schaffen, um Obdachlosen das ganze Jahr über bessere Unterstützung anbieten zu können.