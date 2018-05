Das Treffen zwischen YouTube-Stars und Fans fällt aus. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Die Videodays in Berlin und Köln fallen in diesem Jahr aus. "Eine Durchführung der Videodays wäre mit den aktuell unzureichenden Ticketverkäufen und einem reduzierten Engagement im Sponsoringbereich leider nicht möglich gewesen", hieß es auf der Website des Veranstalters. Die Kosten für bereits erworbene Tickets werden erstattet.



Die Stars der YouTube-Szene trafen bei den Videodays in den vergangenen Jahren auf ihre Fans, unterhielten sie mit Bühnenshows und schrieben Autogramme.