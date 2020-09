Der bisherige britische Reisepass - in burgunderrot.

Quelle: Andreas Gebert/dpa

Nach etwa 30 Jahren bekommen die Briten ab März wieder Reisepässe in blau. In Dokumenten mit dieser Farbe bereisten sie bis zur Einführung der EU-Pässe in Burgunderrot 1988 die Welt. Durch die Rückkehr zum ikonischen Design werde der britische Reisepass wieder mit der nationalen Identität verwoben, sagte Innenministerin Priti Patel.



Im Vorfeld der Einführung hatten sich viele Briten daran gestört, dass eine französische Firma die Dokumente herstellen darf. Mehr als 80 Länder haben Reisepässe in Blau.