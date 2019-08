Markus Rex leitet die Expedition der "Polarstern".

Quelle: Alfred-Wegener-Institut

Rex: Die Arktis ist das große Epizentrum der Klimaerwärmung. Nirgendwo anders wird es so schnell und vor allem so dramatisch wärmer. Die Erwärmung dort ist mindestens doppelt so schnell wie im Rest der Welt. Bisher können wir uns das nur nicht sonderlich gut erklären. Anstatt irgendwelche Ratespiele zu machen, brauchen wir verlässliche Beobachtungen, damit wir realistische Vorhersagen darüber treffen, wie es mir der Arktis weitergeht.



heute.de: Warum sind diese Erkenntnisse auch für uns in Europa so wichtig?



Rex: Was in der Arktis an Erwärmung passiert, bleibt ja nicht in der Arktis. Sie ist der treibende Motor für unser gesamtes Wettersystem in der Nordhemisphäre. Wir kennen vor allem die Westwinde, die die kalten Luftmassen aus der Arktis zu uns treiben. Wenn sich die Arktis aber stärker erwärmt, nehmen die Westwinde ab. Viele unserer Extremwetterlagen, wenn's besonders kalt wird im Winter oder besonders langanhaltend heiß im Sommer, sind durch die unterliegenden Veränderungen in der Arktis bedingt.