Durch unnötig verabreichte Opioide starben bis zu 650 Menschen. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Bis zu 650 Menschen sind einer Untersuchung zufolge in einem britischen Krankenhaus wegen unnötig verabreichter Opioide frühzeitig gestorben.



Die Medikamente seien ohne medizinische Rechtfertigung und in zu hohen Dosen verabreicht worden, geht aus dem Report über das Gosport War Memorial Hospital im südenglischen Hampshire hervor. Im Mittelpunkt des Skandals steht dem Bericht zufolge eine Ärztin des Krankenhauses, die inzwischen in Rente ist. Die Klinik gab zunächst keine Stellungnahme ab.