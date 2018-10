Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Vertreter von mehr als 50 Staaten sind in Brüssel zum zweitägigen Asien-Europa-Gipfel (Asem) zusammengekommen. Bei den Gesprächen ging es um engere Kooperation in politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen. So stand unter anderem die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens der EU mit Singapur auf dem Programm.



"Ich glaube, dass Europa und Asien zusammen das multilaterale Handelssystem aufrecht erhalten", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.