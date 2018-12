Trotz Panne am Regierungsflugzeug: Merkel trifft auf Putin.

Quelle: Michael Gottschalk/dpa

Ungeachtet der Panne ihres Regierungsflugzeugs wird Kanzlerin Angela Merkel beim G20-Gipfel in Argentinien mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen. Das Treffen solle am Samstagmorgen wie geplant stattfinden, sagte die Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin.



Merkel musste wegen des Ausfalls des Regierungs-Airbus "Konrad Adenauer" mit einer Linienmaschine nach Buenos Airs fliegen und wird dort mit großer Verspätung erwartet.