BMW will sein Carsharing-Geschäft ausbauen. Symbolbild Quelle: Armin Weigel/dpa

BMW schaut sich in den USA und China nach weiteren Partnern für seine Carsharing- und Mobilitätsdienste um. "Wir wollen ein großer Player werden", sagte BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer.



BMW und Mercedes hatten im März vereinbart, ihre Carsharing- und Mobilitätsdienste wie Car2Go, Drive Now oder MyTaxi zusammenzulegen. "In China oder in den USA könnte es einen Partner geben, wir schließen andere Partner nicht aus", sagte Schwarzenbauer. "Größe ist in diesem Geschäft wichtig."