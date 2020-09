Saudi-Arabien, Russland und andere Ölproduzenten streiten darüber, wie stark die Produktion gedrosselt werden soll, um die Preise zu stützen. Ölmarkt-Experte Stephen Innes nannte Berichte über eine mögliche Produktionssteigerung Saudi-Arabiens mit dem Ziel, Marktanteile zu gewinnen, eine Shock-and-Awe-Strategie. Dies bezeichnet in der Kriegsführung eine Taktik, bei der der Gegner durch militärische Maßnahmen so verunsichert wird, dass es zu keiner nennenswerten Verteidigungsmaßnahme kommt.



Experten befürchten einen Konflikt, der Wochen oder sogar Monate dauern könnte. "Saudi-Arabien und Russland sind in einen Öl-Preiskrieg eingetreten, der begrenzt und taktisch sein dürfte", schrieb etwa die Eurasia Group in einer Analyse.