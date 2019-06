Ein Erdbeben erschüttert Mittelamerika. Archivbild.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Ein starkes Erdbeben hat die Küste in der Grenzregion von Costa Rica und Panama erschüttert. Das Beben hatte eine Stärke von 6,2, sein Epizentrum lag etwa fünf Kilometer südöstlich des Ortes Aserrio de Gariche in Panama.



Die Angaben über die Tiefe des Erdbebens gehen auseinander. Die US-Erdbebenwarte USGS gibt die Tiefe mit 26,2 Kilometern an, das Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam ermittelte eine Tiefe von 41 Kilometern. Über Schäden in der Region liegen noch keine Angaben vor.