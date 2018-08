Eine junge Mutter (r) stillt ihr neugeborenes Kind. Quelle: Adriana Zehbrauskas/UNICEF/dpa

Millionen Babys weltweit werden mangels besseren Wissens in den ersten Lebensminuten noch mit Honig, Zuckerwasser oder künstlicher Babynahrung gefüttert. Dabei könne es lebensgefährlich sein, wenn Neugeborene nicht sofort zum Säugen an die Mutterbrust gelegt werden, davor warnen jetzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF.



Studien hätten gezeigt, dass Babys ohne sofortiges Stillen anfälliger für Infektionen oder Probleme mit der Atmung seien.