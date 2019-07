Laut Prognosen bleibt der weltweite Kohleanteil künftig gleich.

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Die Produktion und der Verbrauch von Kohle dürften sich in den kommenden 20 Jahren nur wenig ändern. Das ergeben Energieprognosen multinationaler Organisationen und Energieunternehmen, darunter die Internationale Energieagentur und BP.



Demnach steigt der weltweite Energieverbrauch bis 2040 um rund ein Drittel, wobei erneuerbare Energien dafür nicht ausreichen. Der Kohle-Anteil wird nach vielen Prognosen von 27 auf rund 20 Prozent sinken, was in absoluten Zahlen ähnlich viel ist wie heute.