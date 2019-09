Ein Deutscher ist in den Alpen in den Tod gestürzt. Archivbild.

Ein 80-Jähriger aus Baden-Württemberg ist auf einem Wanderweg in den österreichischen Alpen abgerutscht und 30 Meter tief in den Tod gestürzt. Das Unglück ereignete sich laut Polizei in Lech.



Der Mann aus Schwäbisch Gmünd sei in steilem Gelände gestürzt und erst in einer Felsrinne liegengeblieben. Er war alleine unterwegs. Seine Kopfverletzungen waren tödlich. Eine andere Wanderin entdeckte die Leiche wenig später und alarmierte die Rettungskräfte.