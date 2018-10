Ein Braunbär auf einem Felsen. Archivbild Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Trotz heftiger Proteste von Hirten hat Frankreich eine Bärin in den Pyrenäen ausgesetzt. Sie sei in der Region Bearn im Westen der Gebirgsregion an der Grenze zu Spanien freigelassen worden, so das französische Umweltministerium. Geplant ist, noch ein zweites Tier auszusetzen.



Frankreich will so den Braunbär-Bestand in diesem Teil des Gebirges sichern. In den gesamten Pyrenäen gab es im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben 43 Braunbären. Seit Monaten protestieren Hirten gegen die Pläne.