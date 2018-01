"Subprime" heißt das Schlüsselwort: Es bezeichnet Kredite an Darlehensnehmer, die in ihrer Bonität unterhalb der besten Note angesiedelt sind. Das Wort war aber schon 2007 geschmeichelt, und wenn man sich den Autokreditmarkt in Amerika ansieht, dann finden sich dort zahllose Finanzierungen, die wohl nicht mehr getilgt werden. Knapp jede zehnte Finanzierung dort betrifft ein Fahrzeug. Teils bewilligen Banken Kreditsummen, die dem kompletten Wert des Neuwagens entsprechen - schon nach den ersten zehn Kilometern ist das Auto also weniger wert als die Kreditsumme. Der Rest ist Hoffnung. Zwar nehmen die Banken gern reichlich: 19 Prozent Kreditzins sind keine Ausnahme dort. So gesehen müsste der Kreditnehmer nur fünf Jahre durchhalten, dann hätte die Bank ihr Geld zumindest nominal schon wieder. Aber oft gibt der Käufer schon vorher auf.