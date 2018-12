Maria Butina bei einer Pressekonferenz 2013 in Moskau.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Eine in den USA inhaftierte Russin hat sich der Agententätigkeit schuldig bekannt. Maria Butina räumte vor einem Bundesgericht ein, in den USA operiert zu haben. Das berichten US-Medien. Im Gegenzug habe die Staatsanwaltschaft der 30-Jährigen eine geringere Haftstrafe in Aussicht gestellt.



Butina soll versucht haben, die US-Waffenlobby NRA zu infiltrieren. Moskau hatte die Anschuldigungen als fabriziert bezeichnet. Das Außenministerium startete eine Internetkampagne zur Freilassung.