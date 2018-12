Schuld sind die explodierenden Mieten. Der Durchschnittspreis für eine Einzimmerwohnung in New York City liegt bei knapp 3.000 Dollar im Monat. Am Central Park wurde Anfang des Jahres ein Luxusapartment für 100 Millionen Dollar verkauft. "Es ist in meinen Augen skandalös, dass es in einem so wohlhabenden Land Menschen gibt, die noch nicht einmal das Nötigste zum Überleben haben", sagt Maria Foscarinis, Direktorin des National Law Center on Homelessness and Poverty.