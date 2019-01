Die Anwältin soll sich auch mit Donald Trump Jr. getroffen haben.

Quelle: Shawn Thew/EPA/dpa

Eine russische Anwältin, die eine Rolle in der Russland-Affäre in den USA spielt, ist in einem anderen Fall wegen Behinderung der Justiz angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft in New York beschuldigt Natalja Wesselnizkaja, Ermittlungen in einem Geldwäschefall behindert zu haben.



Die Anwältin spielt auch eine Rolle in der Russland-Affäre um Donald Trump, weil sie sich während des Wahlkampfes 2016 in New York mit Donald Trump Jr., Jared Kushner und Wahlkampfchef Paul Manafort getroffen hatte.