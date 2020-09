Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach der Öffnung der Grenzen seines Landes zur EU vor rund einer Woche die Küstenwache am Freitag angewiesen, Migranten nicht mehr mit Booten die Ägäis durchqueren zu lassen. Gemeint ist die Überfahrt nach Griechenland, also in die EU.



Grund sind demnach "Risiken", denen die Migranten ausgesetzt seien. Nach wie vor halten sich jedoch Migranten an der Landgrenze zu Griechenland auf, in der Hoffnung, in die EU zu gelangen.