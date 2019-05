Probe der bevorstehenden königlichen Krönungszeremonie.

Quelle: Rachen Sageamsak/XinHua/dpa

Militärs in farbenfrohen Hüten haben eine goldene Sänfte durch die Altstadt Bangkoks getragen, um für ein historisches Ereignis zu üben. Am 5. Mai wird Thailands König Maha Vajiralongkorn darin zu seiner Krönung getragen.



Schon die Generalprobe strotzte nur so von Prunk und Tradition. Ein farbenfrohes Aufgebot traditioneller Gewänder war zu sehen, von spitzen roten Hüten bis zu bauschigen goldgelben Helmen. Auch Junta-Chef Prayut Chan-O-Cha nahm in vollem Ornat an der Probe teil.