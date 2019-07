Der Grund für die intensiven Waldbrände sind ungewöhnlich heiße und trockene Verhältnisse in den betroffenen Regionen. Nicht nur im Jahr 2018, sondern eben auch 2019. Am vergangenen Sonntag hat die nördlichste dauerhaft bewohnte Siedlung der Erde - Alert in Nordkanada - einen Temperaturrekord von 21 Grad erlebt. In Alert liegen die Durchschnittstemperaturen im Juli für gewöhnlich bei 3,4 Grad. Am Flughafen von Anchorage, der größten Stadt Alaskas, wurde am 4. Juni mit 32,2 Grad ein 50 Jahre alter Temperaturrekord gebrochen. Und dort wo in Sibirien zurzeit die heftigsten Feuer wüten, war es im Juni fast zehn Grad wärmer als im langjährigen Mittel von 1981 bis 2010. Zudem war der Juni 2019 der global heißeste je gemessene Juni.