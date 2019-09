Will die AfD-Fraktion in Bremen verlassen: Frank Magnitz. Archiv

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Gut drei Monate nach der Bürgerschaftswahl steht die AfD-Landtagsfraktion in Bremen vor dem Bruch. Drei der fünf Mitglieder wollen am Montagvormittag ihren Austritt aus der Fraktion bekanntgeben, wie die Abgeordneten mitteilten. Fraktionsvize Frank Magnitz begründete die Entscheidung mit organisatorischen Problemen.



So habe die AfD-Fraktion keinen eigenen Büroraum, keine Angestellten, und sie sei nicht in der Lage, sich auf Texte zu einigen. Bei der Bürgerschaftswahl hatte die AfD 6,1 Prozent erreicht.