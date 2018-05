Die Hauptbühne des Musikfestivals «Rock am Ring» im Aufbau. Quelle: Thomas Frey/dpa

80 Bands in drei Tagen: Am morgigen Freitag starten die Zwillingsfestivals "Rock am Ring" in der Eifel und "Rock im Park" in Nürnberg. Bis Sonntag wird jeweils auf drei Bühnen gerockt. Auf dem Programm stehen Bands wie die britische Formation Muse, Sängerin Beth Ditto und Indie-Rapper Casper.



Die Rockfans müssen sich allerdings - wie schon in den Vorjahren - auf durchwachsenes Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Gewittern.