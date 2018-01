Für ihr Gemeindemitglied Peter Steudtner hat die Gethsemanekirche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg heute erstmals die Tradition aus DDR-Zeiten wieder aufgenommen. Andachten für Inhaftierte, immer montags. "Ich bin sicher, dass er unsere Gebete spüren kann“, sagt eine Frau. Viele, die in den Bänken sitzen, kennen den 45-Jährigen, der sich für die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde engagiert. Manche haben Tränen in den Augen, als sie "Wachet und betet" singen und von der Sehnsucht, dass das Sinnlose doch noch einen Sinn ergibt. Mancher hat sich abgehetzt, um dabei zu sein, die Arbeitshose noch an und den Zollstock in der Tasche. "Peter Steudtner ist einer von uns", sagt Pfarrer Zeiske. Jeden Abend, 18 Uhr ist jetzt die Kirche geöffnet. Am Eingang hängen Plakate: "Free Peter" oder: "Es war absolut richtig, hinzufahren."