Umweltmaut in der Innenstadt von London.

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Autofahren in London ist für viele noch einmal teurer geworden: In der Innenstadt müssen Fahrer älterer Autos eine neue Umweltmaut in Höhe von 12,50 Pfund pro Tag zahlen. Die britische Hauptstadt kassiert die umgerechnet etwa 14,50 Euro zusätzlich zur bereits bestehenden Stauabgabe von rund 13,35 Euro.



Mit der Einführung der "Ultra Low Emission Zone" solle die Luftqualität verbessert werden, teilte die Nahverkehrsbehörde Transport for London mit.