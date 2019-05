Christian Lindner hat sich mit Schülern übers Klima unterhalten.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

FDP-Chef Christian Lindner hat davor gewarnt, bei der "Fridays for Future"-Bewegung die gleichen Fehler wie bei der Flüchtlingsdebatte zu machen. "Im Sommer 2015 gab es die Kampagne "Refugees welcome" (Flüchtlinge willkommen) und eine sehr emotional geführte Debatte über die richtige Flüchtlingspolitik", sagte er bei einem Gespräch mit Schülern, das der "Kölner Stadt-Anzeiger" und die "Rheinische Post" organisiert hatten.



"Das sollten wir in der Klimapolitik nicht wiederholen." Heute sehe man alles viel nüchterner und differenzierter.